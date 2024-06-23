МВД опровергло информацию о перестрелке в дагестанском Избербаше

МВД по Дагестану не подтвердило информацию о перестрелке в Избербаше

Сотрудники правоохранительных органов на данный момент не подтверждают информацию о перестрелке в Избербаше. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД по Дагестану.

Ранее такие сведения были распространены некоторыми СМИ.

Вечером в воскресенье, 23 июня, в Дербенте пять человек обстреляли синагогу и православный храм, после чего скрылись на белом автомобиле Volkswagen Polo. Одновременно с этим в Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина.

По предварительным данным, террористы при нападении на Махачкалу использовали американскую винтовку AR-15. Сейчас в республике введен режим контртеррористической операции.