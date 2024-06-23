На Западе призвали остановить Байдена после удара ВСУ по Севастополю

Бизнесмен Дотком призвал США остановить Байдена после удара ВСУ по Севастополю

Бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что жителям США следует выйти на протесты и потребовать у правительства США остановить конфликт на Украине. Об этом он написал в социальной сети Х.

Дотком призвал американцев остановить президента США Джо Байдена после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Севастополю.

«Протестуйте у Белого дома и потребуйте положить конец прокси-войне Байдена с Россией, пока не стало слишком поздно», — потребовал он.

По мнению бизнесмена, американский лидер ведет страну в пропасть. Он подчеркнул, что на деньги американских налогоплательщиков США отправляют ракеты Украине, которая совершает атаки на мирных жителей.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили пять ракет ATACMS по Севастополю днем 23 июня. Одна из них взорвалась над крупным пляжем, в результате чего осколки ракеты упали на отдыхающих людей.