Нетаньяху понадеялся на восстановление поставок оружия из США

Нетаньяху: поставки оружия из США нужно восстановить в прежнем объеме

Вопрос с поставками оружия из США нужно решить в ближайшем будущем, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании правительства. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Нетаньяху, он надеется, что поставки американских вооружений, которые сократились четыре месяца назад, будут восстановлены в прежнем объеме. По его словам, несмотря на переговоры, проводившиеся на всех уровнях, включая самый высокий, ситуация в целом не изменилась.

Премьер-министр уточнил, что за последние четыре месяца Израиль получал от США оружие по некоторым позициям, однако боеприпасы в основном не поступали.

18 июня Нетаньяху назвал решение США ограничить поставки оружия Израилю немыслимым и попросил снять это ограничение. Объясняя свой шаг, премьер-министр назвал свое заявление жизненно важным для решения проблемы поставок оружия.

Сообщалось, что в Вашингтоне растет тревога из-за предстоящего выступления премьер-министра Израиля перед Конгрессом США на фоне его критики в адрес американского лидера Джо Байдена. Ранее Нетаньяху принял приглашение выступить перед обеими палатами Конгресса США 24 июля.

