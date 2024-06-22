Стало известно о тревоге в Белом доме из-за выступления Нетаньяху

Politico: в Белом доме растет тревога из-за выступления Нетаньяху в Конгрессе

В Белом доме растет тревога из-за предстоящего выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перед Конгрессом США на фоне его критики в адрес американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

По данным источников, заявления израильского премьера могут оказать негативное влияние на репутацию главы Белого дома, который планирует идти на второй президентский срок. Отмечается, что опасения возросли в связи с недавним видеообращением Нетаньяху, в котором он публично обвинил власти Соединенных Штатов в удержании помощи Израилю.

Один из собеседников издания заявил, что политик «может сделать все намного хуже, выступая перед Конгрессом».

Ранее Нетаньяху принял приглашение выступить перед обеими палатами Конгресса США 24 июля. Приглашение было подписано спикером Палаты представителей, а также лидерами сенатских большинства и меньшинства. По данным Bloomberg, израильская сторона не сразу ответила на приглашение.