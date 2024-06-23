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16:19, 23 июня 2024Россия

Отдыхавшая в Севастополе медик рассказала о помощи раненым после атаки ВСУ

Отдыхавшая в Севастополе медик бросилась помогать раненым после атаки ВСУ

Кадр: Telegram-канал Mash

Отдыхавшая в Севастополе москвичка Ирина Фролова, которая работает на скорой помощи, рассказала, как помогала раненым после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Слова россиянки приводит Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».

После того как сработала система противовоздушной обороны (ПВО), Ирина схватила детей и привела их в номер. Затем она выбежала на пляж, чтобы помочь раненым.

«В основном были осколочные ранения, женщине двойной осколок попал в шею, были раненые мужчины, детей к тому моменту на стоянке уже не было», — рассказала женщина.

23 июня в Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Тогда губернатор города Михаил Развожаев призвал граждан соблюдать спокойствие и оставаться в безопасных местах.

При атаке ранения получили 124 человека. Троих спасти не удалось. «Вся система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах», — добавил губернатор города, подчеркнув, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По словам уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, среди пострадавших 27 детей, пятеро в тяжелом состоянии.

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      Никита Абрамов
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