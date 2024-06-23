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03:06, 23 июня 2024Забота о себе

Психолог раскрыла главные ошибки женщин в отношениях

Психолог Молвинская: контроль и опека не всегда уместны в отношениях

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Чрезмерная эксплуатация в роли матери не всегда уместна в отношениях. Главные ошибки женщин раскрыла академический психолог, преподаватель РАНХиГС Ирина Молвинская в беседе с «Газетой.ру».

«Этот феномен часто проявляется в чрезмерной заботе, контроле и опеке, которые не всегда уместны в партнерских отношениях. Или же занимает роль критикующей, воспитывающей мамы для мужа-"подростка"», — объяснила психолог.

По ее словам, вжившись в роль матери, женщина начинает чрезмерно контролировать партнера и стремится решить все его проблемы. Из-за этого мужчина может начать чувствовать себя неполноценным и, как итог, утратить уважение к возлюбленной.

Ранее психолог Джеффри Бернштейн назвал три способа вернуть страсть в отношения. По его словам, чтобы восстановить связь, очень важен качественный совместный досуг.

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      Евгений Силаев
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