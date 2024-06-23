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18:36, 23 июня 2024Наука и техника

Разработано энергетическое оружие против дронов

В Великобритании разработали энергетическое оружие против дронов

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Великобритания разработала энергетическое оружие против дронов, которое поступит на вооружение в 2025 году. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на главу британского подразделения французской оборонной компании Thales.

Ожидается, что радиочастотное оружие направленной энергии (radio frequency directed energy weapon, RFDEW) будет способно уничтожить несколько дронов одновременно. RFDEW использует радиоволны для выведения из строя или повреждения электронных компонентов беспилотников или другой техники противника.

Система, которая в настоящее время проходит испытания, способна обнаруживать и уничтожать цели на суше, в воздухе и на море, дальность ее действия составляет до одного километра. Стоимость одного выстрела обходится в 10 пенсов (примерно 11 рублей), что делает комплекс экономически эффективной альтернативой традиционным системам ПВО. Ожидается, что после тестирования станет возможной поставка этих систем Киеву.

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      Александр Еникеев
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