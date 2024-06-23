Россиянин побывал в Таджикистане и рассказал о «самом суровом» туалете в жизни

Российский тревел-блогер побывал в горном селе Таджикистана и описал местную уборную фразой «самый суровый туалет, который мне приходилось видеть». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации признался, что туалет на пастбище произвел на него большое впечатление. По словам россиянина, к строительству такого сооружения жители села подходят основательно. «Сначала для него выбирают подходящее место — так как вокруг преобладает скалистый грунт, и надо найти местечко с мягкой почвой», — рассказал он.

Для возведения стен люди используют увесистые булыжники. К месту стройки их приносят местные девушки, а пастух уже занимается строительством. После этого девушки вырывают обычную дырку в земле, которая и выполняет функцию туалета, а затем обустраивают пол и крышу с помощью сухих палок и хвороста.

Кроме того, россиянина поразило, что вместо туалетной бумаги местные жители используют специальный кувшин, в который набирают воду в ближайшем ручье.

«Если же вода в кувшине вдруг закончилась, то не беда. На полу много небольших плоских камней — они тоже сгодятся!» — заключил путешественник.

Ранее другой российский тревел-блогер описал дома в горных селениях Таджикистана фразой «будто попал в средневековье». Он отметил, что люди в подобных местах живут чрезвычайно бедно.

