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14:01, 23 июня 2024Путешествия

Россиянин побывал в Таджикистане и рассказал о «самом суровом» туалете в жизни

Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

Российский тревел-блогер побывал в горном селе Таджикистана и описал местную уборную фразой «самый суровый туалет, который мне приходилось видеть». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации признался, что туалет на пастбище произвел на него большое впечатление. По словам россиянина, к строительству такого сооружения жители села подходят основательно. «Сначала для него выбирают подходящее место — так как вокруг преобладает скалистый грунт, и надо найти местечко с мягкой почвой», — рассказал он.

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Для возведения стен люди используют увесистые булыжники. К месту стройки их приносят местные девушки, а пастух уже занимается строительством. После этого девушки вырывают обычную дырку в земле, которая и выполняет функцию туалета, а затем обустраивают пол и крышу с помощью сухих палок и хвороста.

Кроме того, россиянина поразило, что вместо туалетной бумаги местные жители используют специальный кувшин, в который набирают воду в ближайшем ручье.

«Если же вода в кувшине вдруг закончилась, то не беда. На полу много небольших плоских камней — они тоже сгодятся!» — заключил путешественник.

Ранее другой российский тревел-блогер описал дома в горных селениях Таджикистана фразой «будто попал в средневековье». Он отметил, что люди в подобных местах живут чрезвычайно бедно.

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      Алина Черненко
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