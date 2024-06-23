Стас Барецкий поджег себя на съемках

Стас Барецкий получил ожоги лица во время исполнения трюка на съемках фильма

Актер и шоумен Стас Барецкий случайно поджег себя во время исполнения трюка с огнем на съемках нового фильма. Об этом пишет Passion.ru.

Инцидент произошел в субботу, 22 июня, на съемках боевика «Барецкий. Последняя кровь». Актер хотел выдохнуть горючим топливом на открытый источник огня.

«Хотел показать фаер-шоу и загорелся, пришлось даже вызывать скорую», — приводит издание слова Барецкого.

Артист получил глубокие ожоги лица. Несмотря на советы медиков, от стационарного лечения из-за съемок он отказался, пообещав, что обратится в больницу, «если будет совсем плохо».

В декабре 2022 года Стаса Барецкого госпитализировали после побоев и ограбления у клуба в центре Санкт-Петербурга. У него отобрали телефон и 120 тысяч рублей.