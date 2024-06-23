Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:43, 23 июня 2024Мир

В Германии назвали условие пребывания украинцев в стране

Член бундестага Добриндт: украинцы в Германии должны работать или ехать обратно

Фото: Ralph Peters / Globallookpress.com

Член бундестага Александр Добриндт предложил сделать работу условием пребывания украинцев в Германии. Его слова приводит издание Bild.

«Теперь, более чем через два года после начала войны, должен действовать принцип: работайте в Германии или возвращайтесь в безопасные районы на западе Украины», — заявил политик.

Добриндт также заметил, что пособия по безработице изначально должны были стать срочной мерой помощи. Сейчас же, по его словам, они являются «тормозом» на пути к трудоустройству беженцев. Если они не хотят работать, они должны ехать обратно, считает член бундестага.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фэзер предложила ограничить в страну приток беженцев с Украины за счет их распределения между странами Европейского союза.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ выпустили пять ракет по Севастополю. Жертвами стали 2 ребенка и взрослый, еще 100 пострадали. Что известно об атаке?

      Главный тренер сборной Франции оценил восстановление сломавшего нос Мбаппе

      Число погибших в результате атаки ВСУ на Севастополь возросло

      В Германии назвали условие пребывания украинцев в стране

      Лейбл Димы Билана отсудил у бизнесмена более 100 тысяч рублей за компакт-диски

      Ракетную атаку на Севастополь назвали террором против мирного населения

      В Минобороны рассказали об атаке на Севастополь ракетами ATACMS

      Вучич предупредил об ухудшении ситуации с безопасностью в Европе

      Нетаньяху понадеялся на восстановление поставок оружия из США

      Игравший в США футболист рассказал об отношении к Путину в Америке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше