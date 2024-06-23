В Германии назвали условие пребывания украинцев в стране

Член бундестага Добриндт: украинцы в Германии должны работать или ехать обратно

Член бундестага Александр Добриндт предложил сделать работу условием пребывания украинцев в Германии. Его слова приводит издание Bild.

«Теперь, более чем через два года после начала войны, должен действовать принцип: работайте в Германии или возвращайтесь в безопасные районы на западе Украины», — заявил политик.

Добриндт также заметил, что пособия по безработице изначально должны были стать срочной мерой помощи. Сейчас же, по его словам, они являются «тормозом» на пути к трудоустройству беженцев. Если они не хотят работать, они должны ехать обратно, считает член бундестага.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фэзер предложила ограничить в страну приток беженцев с Украины за счет их распределения между странами Европейского союза.