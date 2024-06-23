В Госдуме связали теракт в Дагестане со спецслужбами Украины и НАТО

Депутат Гаджиев: за терактом в Дагестане могут стоять спецслужбы Украины и НАТО

Депутат Госдумы от Дагестана Абдулхаким Гаджиев в эфире телеканала «Россия-24» связал теракт в Дагестане со спецслужбами Украины и стран НАТО.

«Как я сказал, за этим могут стоять спецслужбы Украины и стран НАТО», — подчеркнул парламентарий.

Он пояснил, что Киеву и Западу нужно раскачать ситуацию внутри России из-за того, что военные развивают успех на всех фронтах в рамках специальной военной операции.

Ранее РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что нападавшие в Дагестане могут иметь отношение к международной террористической организации. По словам собеседника издания, силовики уверены в том, что преступление было спланировано заранее.

23 июня в Дербенте группа террористов напала на два православных храма и синагогу. В Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС. В результате атак, произошедших на территории Дагестана, есть пострадавшие.

