В результате стрельбы в США погибли четыре человека

CBS: число жертв стрельбы в Арканзасе увеличилось до 4

Число погибших в результате стрельбы в американском штате Арканзас увеличилось до четырех. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на данные полиции штата.

Инцидент произошел в пятницу, 21 июня, в продуктовом магазине в городе Фордайс. Изначально сообщалось о двух погибших и восьми пострадавших. Среди раненых был один полицейский. Позже число пострадавших возросло до девяти.

Нападавшего ранили и заключили под арест. Уточняется, что среди пострадавших есть двое полицейских. Их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что в США бывший сотрудник Microsoft пытался нанять киллера за биткоины. Потенциальными жертвами были биологические родители приемных детей заказчика, которые пытались у него их забрать.