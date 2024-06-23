В Севастополе объявили и спустя десять минут отменили воздушную тревогу, об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он в 22:03. В 22:13 последовал отбой.
В Севастополе в период действия предупреждения прекращал работу наземный и общественный морской транспорт.
Ранее стало известно о том, что очередь к Крымскому мосту из более чем 300 машин, возникшая после перекрытия движения, сократилась до 44 транспортных средств со стороны Тамани.