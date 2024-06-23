В Севастополе объявили и спустя десять минут отменили воздушную тревогу

Глава Севастополя Развожаев объявил о воздушной тревоге и отбое через 10 минут

В Севастополе объявили и спустя десять минут отменили воздушную тревогу, об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он в 22:03. В 22:13 последовал отбой.

В Севастополе в период действия предупреждения прекращал работу наземный и общественный морской транспорт.

Ранее стало известно о том, что очередь к Крымскому мосту из более чем 300 машин, возникшая после перекрытия движения, сократилась до 44 транспортных средств со стороны Тамани.

