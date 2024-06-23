На улицах Махачкалы и Дербента появилась военная техника

Военная техника появилась на улицах Дагестана. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

По данным издания, бронетехника была замечена в Дербенте и Махачкале. Как сообщают очевидцы, в Дербенте военная техника движется по направлению к центральной площади города, где идут боестолкновения.

Ранее руководитель пресс-службы ГУ МВД по Дагестану Гаяна Гариева сообщила о возобновлении перестрелки в Дербенте. В регионе была объявлена ориентировка на черный автомобиль Lada Vesta с местными номерами Н075УТ05.

