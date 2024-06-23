ГУ МВД по Дагестану сообщило, что в Дербенте возобновилась перестрелка

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Дагестану Гаяна Гариева в своем Telegram-канале сообщила о возобновлении перестрелки в Дербенте.

«В Дербенте сожгли синагогу и церковь. По имеющейся на данный момент информации, перестрелка возобновилась», — заявила она.

По ее словам, была объявлена ориентировка на черный автомобиль Lada Vesta с местными номерами Н075УТ05.

Вечером 23 июня в Дербенте пять человек обстреляли синагогу и православный храм, после чего скрылись на белом автомобиле Volkswagen Polo. Одновременно с этим в Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина.

Позже стало известно о продолжающейся перестрелке на улице Таги-Заде в дагестанском Дербенте. При этом, по данным МВД республики, в результате атак на оба города шесть силовиков не выжили и еще 12 получили ранения.