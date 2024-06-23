Российские военные нанесли удар по месту подготовки Воздушных сил Украины

Минобороны: ВС России нанесли удар по месту подготовки Воздушных сил Украины

Утром 23 июня Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар с помощью высокоточного оружием большой дальности морского базирования по месту подготовки летного и технического состава Воздушных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — отмечается в заявлении российского оборонного ведомства.

Ранее представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал, что армия России утром 22 июня смогла нанести удар по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) у города Ивано-Франковск, который расположен на западе страны.