Заммэра Магадана высказался после известия о гибели дочери на пляже в Севастополе

Заммэра Магадана Аверьянов: я буду мстить за каждого ребенка

Заместитель мэра Магадана Олег Аверьянов высказался после известия о гибели дочери. Его комментарий опубликовал Telegram-канал «Mash на волне».

«Я буду мстить за каждого убитого ребенка, который пострадал на этом пляже. За каждого раненого», — пообещал Аверьянов.

Ранее стало известно, что во время ракетного удара по Севастополю погибла девятилетняя дочь заммэра Магадана София. Сообщалось, что в момент атаки девочка находилась с родителями на пляже.

Днем 23 июня ВСУ атаковали Севастополь с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства. В результате удара пострадали порядка 100 человек, двух детей и одного взрослого спасти не удалось.