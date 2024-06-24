71-летний популярный актер восхитил фанатов внешним видом

Популярный ирландский актер Пирс Броснан прогулялся по улице и восхитил фанатов внешним видом. Соответствующие снимки и комментарии публикует Daily Mail.

71-летний артист попал в объективы папарацци во время похода за продуктами в Калифорнии. Звезда был одет в белую майку и темно-синюю рубашку поверх нее, верхние пуговицы были расстегнуты. Помимо этого, актер надел зауженные книзу темные джинсы и белые кроссовки. На нем также были солнцезащитные очки солнцезащитные очки.

Поклонники оценили внешность Броснана в комментариях под материалом. «Для своих лет он выглядит невероятно», «Какая у него великолепная шевелюра», «Все-таки он красавец!», «Он все еще прекрасен», «Самый красивый на планете 71-летний мужчина», — высказались они.

Ранее в июне внешность 98-летнего актера и 91-летней певицы на звездной церемонии восхитила фанатов. Американский актер Дик Ван Дайк и певица Кэрол Бернетт посетили звездную церемонию в Голливуде.