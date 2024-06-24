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22:31, 24 июня 2024Экономика

Названа новая угроза распространения искусственного интеллекта

Washington Post: дата-центры ИИ угрожают климату на планете

Фото: Arko Datta / Reuters

Дальнейшее распространение технологий искусственного интеллекта (ИИ) наращивает потребление электроэнергии в мире. Чем может обернуться такая тенденция для климата на планете, пишет The Washington Post.

Как пишет газета, прогрессирующий расход электроэнергии может усугубить зависимость мировых держав от ископаемого топлива. Процесс уже заметен в Соединенных Штатах. Местные технологические гиганты, несмотря на свои обещания минимизировать вред производств для природы, эксплуатируют дата-центры, все больше увеличивая затраты электричества. С этой целью даже начали возрождать угольные станции — один из крупнейших источников загрязнения окружающей среды.

Ранее в ООН спрогнозировали, что к концу десятилетия страны-участники Парижского договора только удвоят объемы добычи нефти и газа. По сведениям организации, мировая добыча угля будет расти до 2030 года, а нефти и газа — до 2050-го. Такими темпами предотвратить рост среднемировой температуры невозможно, констатировали специалисты.

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      Виктория Клабукова
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