Четверть опрошенных литовцев заявили об ожидании мировой войны

Четверть опрошенных жителей Литвы заявили об ожидании третьей мировой войны

Каждый четвертый опрошенный житель Литвы верит, что через несколько лет начнется третья мировая война. О соответствующих результатах исследования Центра преодоления кризисов, проведенного совместно с компаниями Hubel и Norstat, сообщает портал Delfi.

По данным опроса, наибольший пессимизм в оценке вероятности новой мировой войны выразили литовцы в возрасте 55–64 лет. При этом люди 16–34 и 45–55 лет, жители столицы и люди с образованием ниже профессионального оценили риск глобального вооруженного конфликта как крайне малый.

Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич заявлял, что четверть русскоязычных жителей республики открыто поддерживает Россию. При этом он отметил, что большинство русскоязычных латвийцев не желает обсуждать тему поддержки Украины.