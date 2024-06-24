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18:33, 24 июня 2024Бывший СССР

Четверть опрошенных литовцев заявили об ожидании мировой войны

Четверть опрошенных жителей Литвы заявили об ожидании третьей мировой войны

Фото: Oliver Berg / Globallookpress.com

Каждый четвертый опрошенный житель Литвы верит, что через несколько лет начнется третья мировая война. О соответствующих результатах исследования Центра преодоления кризисов, проведенного совместно с компаниями Hubel и Norstat, сообщает портал Delfi.

По данным опроса, наибольший пессимизм в оценке вероятности новой мировой войны выразили литовцы в возрасте 55–64 лет. При этом люди 16–34 и 45–55 лет, жители столицы и люди с образованием ниже профессионального оценили риск глобального вооруженного конфликта как крайне малый.

Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич заявлял, что четверть русскоязычных жителей республики открыто поддерживает Россию. При этом он отметил, что большинство русскоязычных латвийцев не желает обсуждать тему поддержки Украины.

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      Алевтина Запольская
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