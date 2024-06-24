Дачников призвали прогнать ежей с участка

«БелНовости»: ежи являются переносчиками опасных болезней

Еж считается полезным для огорода животным, поскольку поедает насекомых-вредителей. Однако эксперты все же советуют прогонять этих животных с участка, передает «БелНовости».

По их словам, здоровые животные нечасто появляются в огороде, зато навестить дачников могут зараженные бешенством ежи. В летний период количество таких больных ежей достигает 10 процентов общей популяции. Через укус ежа также можно заразиться туляремией, герпесом и лептоспирозом. Кроме того, эти животные являются переносчиками иксодовых клещей.

Ранее дачникам посоветовали не пить воду из колодца без специального анализа качества воды. Даже если она кажется чистой и приятной на вкус, это не гарантирует ее безопасности, поскольку бактерии, химические загрязнители и тяжелые металлы могут быть невидимыми и не ощущаться.