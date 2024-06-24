Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:04, 24 июня 2024Наука и техника

Безопасного съедобного робота изготовили из пищи

Nature: в Швейцарии создали съедобных роботов, дронов и батарейки

Фото: École Spéciale de Lausanne

Швейцарские ученые создали съедобные детали роботов. Исследование было опубликовано в журнале Nature Reviews Materials.

По словам специалистов проекта RoboFood, съедобные роботы могут пригодиться в медицине для доставки лекарственных препаратов, а также в кулинарии. Ученые рассказали о создании миниатюрного робота, которого можно глотать без вреда для здоровья. Также они сообщили о разработке съедобного дрона и безопасных батареек.

В ходе создания робота швейцарские специалисты заменили несъедобные компоненты на пищу. Так, желатином и рисовым печеньем заменили резину, шоколад использовали для защиты механизмов во влажной среде. Роль проводящих чернил выполнил активированный уголь.

Также ученые рассказали, что с 2017 года разрабатывали и другие съедобные гаджеты. К ним отнесли созданный из биоматериалов дрон и перезаряжаемые съедобные батарейки из рибофлавина и кверцетина, которые способны питать небольшие устройства.

По словам ученых, сейчас перед ними стоит задача объединения съедобных и несъедобных компонентов. Также будет необходимо объяснить людям, что подобные устройства безопасны для здоровья.

В мае 2023 года ученым Итальянского технологического института (IIT) удалось создать перезаряжаемую батарею из миндаля. По словам инженеров, батарея оказалась способна выдавать напряжение 0,65 ватта и работать на одном заряде около 12 минут.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Генсек НАТО прокомментировал удар ВСУ по Севастополю

      Звезда OnlyFans бросила учебу ради съемок в порно и назвала себя умной

      На Украине объявили об увольнении командующего Объединенными силами ВСУ

      В ЕС пригрозили оставить Грузию без финансирования

      Безопасного съедобного робота изготовили из пищи

      Россиянка избила мужа бутылкой в ответ на его оскорбления

      В России предложили заняться «заброшками»

      СК завершил расследование в отношении потушившего свечи в православном храме иностранца

      В России заявили о необходимости проверки данных о поставках сербских боеприпасов ВСУ

      Названо имя стрелявшего в священника в Дагестане террориста

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше