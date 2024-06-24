Безопасного съедобного робота изготовили из пищи

Nature: в Швейцарии создали съедобных роботов, дронов и батарейки

Швейцарские ученые создали съедобные детали роботов. Исследование было опубликовано в журнале Nature Reviews Materials.

По словам специалистов проекта RoboFood, съедобные роботы могут пригодиться в медицине для доставки лекарственных препаратов, а также в кулинарии. Ученые рассказали о создании миниатюрного робота, которого можно глотать без вреда для здоровья. Также они сообщили о разработке съедобного дрона и безопасных батареек.

В ходе создания робота швейцарские специалисты заменили несъедобные компоненты на пищу. Так, желатином и рисовым печеньем заменили резину, шоколад использовали для защиты механизмов во влажной среде. Роль проводящих чернил выполнил активированный уголь.

Также ученые рассказали, что с 2017 года разрабатывали и другие съедобные гаджеты. К ним отнесли созданный из биоматериалов дрон и перезаряжаемые съедобные батарейки из рибофлавина и кверцетина, которые способны питать небольшие устройства.

По словам ученых, сейчас перед ними стоит задача объединения съедобных и несъедобных компонентов. Также будет необходимо объяснить людям, что подобные устройства безопасны для здоровья.

В мае 2023 года ученым Итальянского технологического института (IIT) удалось создать перезаряжаемую батарею из миндаля. По словам инженеров, батарея оказалась способна выдавать напряжение 0,65 ватта и работать на одном заряде около 12 минут.