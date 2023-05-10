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20:54, 10 мая 2023Наука и техника

Создана съедобная перезаряжаемая батарея

Advanced Materials: создана съедобная батарея без применения токсичных материалов

Фото: techeblog.com

Ученым Итальянского технологического института (IIT) удалось создать перезаряжаемую батарею из миндаля. Исследование было опубликовано в журнале Advanced Materials.

Специалисты разработали съедобный аккумулятор, состоящий из нетоксичных материалов. В качестве анода инженеры применили миндаль, в качестве катода — кверцетин. Также для повышения электропроводности использовали активированный уголь, для предотвращения короткого замыкания — электролит на водной основе, в качестве которого выбрали водоросли нори.

Перед тестированием съедобный аккумулятор загерметизировали, использовав для этого пчелиный воск. По словам ученых, батарея оказалась способна выдавать напряжение 0,65 ватта и работать на одном заряде около 12 минут. Мощности биоисточника достаточно, чтобы питать энергией светодиоды и мелкую электронику.

«Хотя наши съедобные батареи не будут питать электромобили, они являются доказательством того, что носители энергии могут быть изготовлены из более безопасных материалов, чем современные литий-ионные аккумуляторы», — отметил автор исследования Иван Илич.

В начале мая ученые Королевского технологического института и Линчепингского университета (Швеция) создали первый в мире транзистор из дерева. По словам специалистов, подобное устройство подойдет при создании биоразлагаемой электроники.

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Андрей Ставицкий
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