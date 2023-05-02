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20:45, 2 мая 2023Наука и техника

Создан первый в мире транзистор из дерева

Шведские ученые создали деревянный транзистор, работающий на частоте один герц

Фото: Linköpings universitet

Ученые Королевского технологического института и Линчепингского университета (Швеция) создали первый в мире транзистор из дерева. Об этом сообщается на сайте организации.

По словам участников команды, им удалось спроектировать транзистор, изготовленный из проводящей древесины. Устройство работает заметно хуже традиционного полупроводникового оборудования из кремния, однако может быть полезным при создании биоразлагаемой электроники.

На раннем этапе специалистам удалось создать биотранзистор из дерева и серебра, однако устройство оказалось недолговечным. Затем ученые нашли проводящую энергию древесину, из которой получился транзистор, рассчитанный на длительный срок работы. Компонент работает на частоте один герц.

В качестве основного материала инженеры выбрали пробковое дерево, имеющее беззернистую и ровную структуру, затем они увеличили его проводимость за счет удаления лигнина и добавления полистиролсульфоната полиэтилендиокситиофена. По словам специалистов, транзистор из дерева подойдет при создании биоразлагаемой электроники, так как он является более экологичным, чем кремниевые полупроводники.

В начале марта ученые в Англии рассказали о разработке компьютера с компонентами на основе грибов. Прорыв в создании материнской платы из биоматериала произошел после того, как специалисты выяснили, что грибница способна передавать электрические импульсы.

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Андрей Ставицкий
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