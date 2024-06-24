Глава МИД Литвы назвал причину смягчения пакета санкций ЕС

Глава МИД Литвы Ландсбергис: 14-й пакет санкций ЕС смягчен из-за Германии

14-й пакет антироссийских санкций Европейского союза (ЕС) смягчен из-за позиции Германии. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает немецкий телеканал N-TV.

Ландсбергис прокомментировал свое высказывание о новом пакете санкций против России. Отмечается, что ключевую роль в смягчении антироссийских мер сыграла позиция Берлина по привлечению европейские компании к ответственности за обход санкций.

«К сожалению, более слабые», — заявил глава МИД Литвы. По мнению немецкого правительства, подобные меры принесут больше вреда экономике Германии, чем России.

Ранее Ландсбергис заявил, что 14-й пакет санкций ЕС против России оказался значительно слабее предыдущих. Дипломат уточнил, что Евросоюз пока не согласовал дальнейшие санкции против Белоруссии.