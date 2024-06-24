Россиянам дали советы по обустройству квартиры для лучшего самочувствия

Васту-консультант Шабашова: перестановка кровати изголовьем на юг улучшит сон

Существует распространенное мнение, что правильная обстановка в доме может улучшить самочувствие его хозяина. Каким образом стоит изменить интерьер в квартире, гипермаркету недвижимости GIPERNN.RU рассказала практикующий Васту-консультант Юлия Шабашова.

Данное древнеиндийское учение появилось более пяти тысяч лет назад. Его приверженцы верят, что, соблюдая каноны при обустройстве дома, можно повысить доход и укрепить здоровье. Прежде всего при расстановке мебели необходимо ориентироваться по сторонам света, ведь, согласно Васту, каждое направление сопряжено с определенной энергией. К примеру, за достаток и социальные связи отвечает север, а если поставить кровать изголовьем на юг, можно наладить сон уже в первую ночь.

Помимо этого, как поясняет Шабашова, в интерьере важно удерживать баланс между пятью силами природы — землей, водой, огнем, воздухом и эфиром. Центр комнаты должен быть освобожден от мебели — в этом месте должна беспрепятственно циркулировать энергия, верят вастуисты. Вдобавок эксперт советует ежедневно убирать прихожую — этот ритуал поможет привлечь новые знакомства и вдохновит домовладельца на свежие идеи.

Ранее россиянам дали рекомендации по грамотному обустройству малогабаритных квартир. По словам дизайнеров, на такой жилплощади не стоит увлекаться декорированием, а при выборе мебели отдавать предпочтение многофункциональным вариантам.