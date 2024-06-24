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22:59, 24 июня 2024Экономика

Названы города-миллионники с доступной семейной ипотекой

«Мир квартир»: жители Воронежа и Перми могут позволить себе семейную ипотеку

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Семейная ипотека доступна на зарплату жителей Воронежа и Перми. В каких городах-миллионниках россияне могут позволить себе оформить данную льготную программу, выяснили эксперты федерального портала «МИР КВАРТИР» и финансового маркетплейса «Выберу.ру». Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Исследование показало, что семейная ипотека выгодна также для жителей Волгограда, Челябинска и Санкт-Петербурга. В то же время выплатить такой жилищный кредит не по силам тем, кто проживает в Казани, Нижнем Новгороде и Краснодаре. Для этого горожанам потребуется внести первоначальный взнос в размере 46, 43 и 33 процентов от стоимости жилья соответственно. В Екатеринбурге показатель составит 28 процентов, в Самаре — 26 процентов. В Новосибирске и Уфе на выплату первого взноса уйдет 25 процентов от цены квартиры.

Также, по подсчетам специалистов, затратной семейная ипотека окажется для Омска, Красноярска и Ростова-на-Дону. В целом такой результат продемонстрировали 11 из 16 городов-миллионников. Для москвичей первоначальный взнос составит порядка 42 процентов от стоимости жилплощади.

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Как выяснили аналитики, для оформления семейной ипотеки на 30 лет зарплаты не хватает среднестатистическому жителю Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара, Уфы, Ростова-на-Дону, Омска, Волгограда и Воронежа. Едва ли могут себе позволить себе такой срок кредитования в Самаре, Новосибирске и Челябинске. Зато официального среднего заработка достаточно для казанцев, москвичей, екатеринбуржцев, пермяков и красноярцев.

Ранее экономисты спрогнозировали динамику цен на рынке жилья после сворачивания льготной ипотеки в России. По их оценкам, ждать падения цен на квартиры не стоит. Однако в июле гражданам стоит повременить с куплей и продажей недвижимости.

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      Виктория Клабукова
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