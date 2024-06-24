Названы города-миллионники с доступной семейной ипотекой

«Мир квартир»: жители Воронежа и Перми могут позволить себе семейную ипотеку

Семейная ипотека доступна на зарплату жителей Воронежа и Перми. В каких городах-миллионниках россияне могут позволить себе оформить данную льготную программу, выяснили эксперты федерального портала «МИР КВАРТИР» и финансового маркетплейса «Выберу.ру». Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Исследование показало, что семейная ипотека выгодна также для жителей Волгограда, Челябинска и Санкт-Петербурга. В то же время выплатить такой жилищный кредит не по силам тем, кто проживает в Казани, Нижнем Новгороде и Краснодаре. Для этого горожанам потребуется внести первоначальный взнос в размере 46, 43 и 33 процентов от стоимости жилья соответственно. В Екатеринбурге показатель составит 28 процентов, в Самаре — 26 процентов. В Новосибирске и Уфе на выплату первого взноса уйдет 25 процентов от цены квартиры.

Также, по подсчетам специалистов, затратной семейная ипотека окажется для Омска, Красноярска и Ростова-на-Дону. В целом такой результат продемонстрировали 11 из 16 городов-миллионников. Для москвичей первоначальный взнос составит порядка 42 процентов от стоимости жилплощади.

Как выяснили аналитики, для оформления семейной ипотеки на 30 лет зарплаты не хватает среднестатистическому жителю Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара, Уфы, Ростова-на-Дону, Омска, Волгограда и Воронежа. Едва ли могут себе позволить себе такой срок кредитования в Самаре, Новосибирске и Челябинске. Зато официального среднего заработка достаточно для казанцев, москвичей, екатеринбуржцев, пермяков и красноярцев.

Ранее экономисты спрогнозировали динамику цен на рынке жилья после сворачивания льготной ипотеки в России. По их оценкам, ждать падения цен на квартиры не стоит. Однако в июле гражданам стоит повременить с куплей и продажей недвижимости.