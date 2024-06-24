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18:16, 24 июня 2024Россия

Исламовед объяснил вербовку родственников чиновника для терактов в Дагестане

Исламовед Ярлыкапов: террористы активно вербуют сторонников среди успешных людей

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Изучение личностей террористов, совершивших нападения в Дагестане, подтверждает изменение тактики вербовки радикалов — с середины 2010-х их ряды пополняют не представители бедных слоев населения, а люди из благополучных и даже успешных семей — например, родственники чиновников. Об этом заявил в интервью «Ленте.ру» старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО историк и исламовед Ахмет Ярлыкапов.

Вечером 23 июня в Дагестане боевики напали на церковь и синагогу. Жертвами террористических атак в Дербенте и Махачкале стали 20 человек. В одном из нападений участвовали два сына главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова.

По словам ученого Ярлыкапова, проведенные в 2016 году им и его коллегами исследования выявили, что 80 процентов завербованных террористическими организациями сторонников были детьми полицейских, чиновников и успешных людей. «Сейчас мы видим тот же состав среди тех, кто совершил атаку: родственники главы района, в целом довольно успешные люди», — отметил Ярлыкапов.

Исламовед указал, что выбор сторонников террористов из среднего класса характерен не только для Дагестана, но и для всего Северного Кавказа. В целом ситуацию в регионе Ярлыкапов назвал нездоровой и выразил мнение о необходимости изменить подход к решению этой проблемы. «Вероятно, причина в том, что люди сталкиваются с проблемами, такими как "стеклянный потолок", когда они не могут продвигаться дальше в своей карьере, когда достигают определенного предела, а также с проблемами коррупции и так далее», — сказал он, добавив, что вербовщики террористов в оценке ситуации на Кавказе «опередили нас».

Ранее отец террористов Магомед Омаров признался, что ему было известно о приверженности сыновей радикальным идеям. Он пояснил, что знал об их увлечении ваххабизмом на протяжении нескольких лет.

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      Алан Босиков
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