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11:29, 24 июня 2024Россия

Матвиенко отреагировала на террористические атаки в Дербенте и Махачкале

Матвиенко призвала не идти по пути эскалации из-за событий в Дагестане

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Глава Совфеда Валентина Матвиенко отреагировала на террористические атаки в Дербенте и Махачкале. Соболезнования пострадавшим от рук боевиков, а также тем, кому не удалось выжить, она опубликовала в Telegram.

Матвиенко призвала не идти по пути межнациональной и межрелигиозной эскалации из-за событий в Дагестане. Случившееся спикер назвала «абсолютно циничной провокацией» и заявила, что акции террористов были спланированы из-за рубежа.

Причиной, которая побудила неназванные иностранные силы организовать теракты в республике, Матвиенко назвала неспособность нанести поражение России извне. В этом случае нарушение мира между народами и религиями стало одной из основных целей, пояснила она.

Вечером 23 июня в Дагестане боевики напали на церковь и синагогу. По последним данным, жертвами террористических атак в Дербенте и Махачкале стали 20 человек. 17 из них были сотрудниками органов внутренних дел, которые дали отпор нападавшим. По данным Telegram-канала «112», пострадали 44 человека, из них 37 правоохранителей.

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      Алан Босиков
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