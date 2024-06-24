Матвиенко призвала не идти по пути эскалации из-за событий в Дагестане

Глава Совфеда Валентина Матвиенко отреагировала на террористические атаки в Дербенте и Махачкале. Соболезнования пострадавшим от рук боевиков, а также тем, кому не удалось выжить, она опубликовала в Telegram.

Матвиенко призвала не идти по пути межнациональной и межрелигиозной эскалации из-за событий в Дагестане. Случившееся спикер назвала «абсолютно циничной провокацией» и заявила, что акции террористов были спланированы из-за рубежа.

Причиной, которая побудила неназванные иностранные силы организовать теракты в республике, Матвиенко назвала неспособность нанести поражение России извне. В этом случае нарушение мира между народами и религиями стало одной из основных целей, пояснила она.

Вечером 23 июня в Дагестане боевики напали на церковь и синагогу. По последним данным, жертвами террористических атак в Дербенте и Махачкале стали 20 человек. 17 из них были сотрудниками органов внутренних дел, которые дали отпор нападавшим. По данным Telegram-канала «112», пострадали 44 человека, из них 37 правоохранителей.