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10:36, 24 июня 2024Россия

На Митинском радиорынке в Москве начался пожар

РИА Новости: около 500 человек эвакуировали с Митинского радиорынка из-за пожара

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

В Москве на Митинском радиорынке произошел пожар. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Там уточнили, что из-за возгорания из здания рынка эвакуировали около 500 человек. Сейчас пожар потушили, о его площади не сообщается.

В декабре 2023 года на Митинском радиорынке начался пожар из-за гироскутера. На опубликованных кадрах видно пылающее вдали помещение, в какой-то момент включается сирена пожарной тревоги.

Тогда же загорелся московский рынок «Садовод». Огонь распространился по 19-й и 20-й линиям павильонов. С рынка эвакуировали 350 человек.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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