Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:44, 24 июня 2024Ценности

Назван визуально омолаживающий цвет в одежде

Эксперт по цвету Кертис: зеленая одежда визуально омолаживает

Фото: Billy Bennight / AdMedia / Globallookpress.com

Эксперт по цвету Анна Кертис назвала визуально омолаживающий цвет в одежде. Соответствующий комментарий приводит издание The Sun.

Так, Кертис посоветовала обратить внимание на зеленый. По ее словам, данный цвет осветляет тон кожи и делает лицо подтянутее. В качестве примера специалист привела последний выход принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Тогда она появилась на ежегодном военном шоу Trooping the Colour в зеленом платье-пальто Andrew Gn и широкополой шляпе Philip Treacy в тон. «Кейт Миддлтон так красиво носила ярко-зеленый цвет. Его интенсивность идеально сочеталась с ее тоном кожи», — отметила она.

Вдобавок Кертис уточнила, что зеленый цвет помогает при стрессовых ситуациях. «Это цвет баланса и гармонии, и поэтому я настоятельно рекомендую людям носить его в периоды стресса или просто для поддержания чувства спокойствия и равновесия», — пояснила собеседница портала.

В апреле парикмахеры и эксперты косметического бренда по уходу за волосами Hairatin назвали визуально омолаживающие стрижки. В первую очередь они отметили классический боб — прическу с удлиненными у лица и укороченными на затылке прядями.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Очевидцы раскрыли новые детали мятежа Пригожина. Захват Ростова, бои в Воронеже и маневры «Вагнера» — что они видели?

      Стало известно о смерти российского призывника на сборном пункте

      Танцующий под Тейлор Свифт будущий король Великобритании попал на видео

      Дочь убитого в Дагестане священника раскрыла детали трагедии

      Названа ключевая статья расходов украинского бюджета

      Боец UFC Павлович впервые высказался после поражения от Волкова

      Принцесса Анна объяснила желание носить старые вещи

      В Кремле высказались о последствиях ракетной атаки ВСУ на Севастополь для США

      Назван объем расходов на индексацию пенсий работающим пенсионерам

      Уехавший в Израиль телеведущий заявил о тоске по русской бане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше