Парикмахеры назвали визуально омолаживающие стрижки

Парикмахеры и эксперты косметического бренда по уходу за волосами Hairatin назвали визуально омолаживающие стрижки. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

В первую очередь они отметили классический боб — прическу с удлиненными у лица и укороченными на затылке прядями. По их словам, это отличный вариант для обладательниц редеющих волос, поскольку он добавляет им визуальный объем и текстуру.

Кроме того, специалисты посоветовали присмотреться к пикси, которая представляет собой стрижку с укороченными на висках и затылке и чуть более удлиненными прядями на макушке. «Эта стрижка придаст вашему образу игривый и современный вид. Она не требует особого ухода», — пояснили они.

В заключение собеседники издания предложили обратить внимание на многослойный боб и укладку волос волнами. «Нежные локоны могут добавить текстуру и объем, делая волосы более густыми и яркими», — уточнили они.

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