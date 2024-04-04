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18:22, 4 апреля 2024Ценности

Парикмахеры назвали визуально омолаживающие стрижки

Фото: Adam Winger / Unsplash

Парикмахеры и эксперты косметического бренда по уходу за волосами Hairatin назвали визуально омолаживающие стрижки. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

В первую очередь они отметили классический боб — прическу с удлиненными у лица и укороченными на затылке прядями. По их словам, это отличный вариант для обладательниц редеющих волос, поскольку он добавляет им визуальный объем и текстуру.

Кроме того, специалисты посоветовали присмотреться к пикси, которая представляет собой стрижку с укороченными на висках и затылке и чуть более удлиненными прядями на макушке. «Эта стрижка придаст вашему образу игривый и современный вид. Она не требует особого ухода», — пояснили они.

В заключение собеседники издания предложили обратить внимание на многослойный боб и укладку волос волнами. «Нежные локоны могут добавить текстуру и объем, делая волосы более густыми и яркими», — уточнили они.

В феврале россиянкам назвали самые модные окрашивания волос в 2024 году. По словам парикмахера Лилии Левиной, в моде окажется так называемый рельефный бразильский блонд. В данном случае волосы остаются темнее у корней и светлее по длине, пояснила она.

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      Мария Винар
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