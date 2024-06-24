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18:54, 24 июня 2024Россия

Названа предварительная причина пожара в НИИ под Москвой

Shot: пожар в НИИ под Москвой мог произойти из-за нарушения техники безопасности
СюжетПожар в Москве:

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Пожар в НИИ под Москвой мог произойти из-за нарушения техники безопасности. Предварительную причину возгорания назвал источник Telegram-канала Shot.

По данным канала, пожар начался в помещении, где собирали налобные фонари, возгорание, предварительно, произошло из-за того, что сотрудники могли покинуть рабочие места, забыв выключить оборудование.

Ранее ТАСС сообщало взрыве в здании, который произошел из-за газового баллона.

Главное здании НИИ «Платан» загорелось 24 июня, несколько человек оказались заблокированы на седьмом этаже. По последним данным, спасти не удалось девять человек. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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      Елена Торубарова
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