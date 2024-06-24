Названы необходимые после секса действия

Большинство людей не знают как позаботиться о физическом и эмоциональном благополучии после секса, считают сексолог Санни Роджерс. Необходимые после интимной близости действия она назвала изданию HuffPost.

Первое, что нужно сделать после полового акта — посетить туалет и ванную комнату, считает Роджерс. Она указала, что во время мочеиспускания вымываются бактерии и патогены, которые могли попасть в организм во время полового контакта. Далее она посоветовала принять душ, используя мыло без ароматизаторов и теплую воду.

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Затем надо позаботиться о восстановлении водного баланса, считает Роджерс. Она рекомендовала после занятий любовью выпить как минимум один стакан воды, чтобы компенсировать потраченную влагу. «Это также может помочь вымыть бактерии из мочевыводящих путей», — добавила сексолог.

Чтобы восстановить силы и энергию, не лишнем будет перекусить, отметила специалистка. Она посоветовала выпить зеленый чай, съесть горсть семян чиа или сделать другой перекус.

Наконец, Роджерс призвала сразу после секса не приступать к каим-либо делам, а побыть с партнером: обниматься, говорить друг другу комплименты и смеяться.

Ранее психотерапевт и клинический сексолог Несс Купер дала совет любителям секса на одну ночь. По ее мнению, с партнером надо заранее обговорить, будет ли возможность уделить время заботе друг о друге.