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05:00, 24 июня 2024Забота о себе

Названы необходимые после секса действия

Фото: Wongsakorn Napaeng / Shutterstock / Fotodom

Большинство людей не знают как позаботиться о физическом и эмоциональном благополучии после секса, считают сексолог Санни Роджерс. Необходимые после интимной близости действия она назвала изданию HuffPost.

Первое, что нужно сделать после полового акта — посетить туалет и ванную комнату, считает Роджерс. Она указала, что во время мочеиспускания вымываются бактерии и патогены, которые могли попасть в организм во время полового контакта. Далее она посоветовала принять душ, используя мыло без ароматизаторов и теплую воду.

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Санни Роджерссексолог

Затем надо позаботиться о восстановлении водного баланса, считает Роджерс. Она рекомендовала после занятий любовью выпить как минимум один стакан воды, чтобы компенсировать потраченную влагу. «Это также может помочь вымыть бактерии из мочевыводящих путей», — добавила сексолог.

Чтобы восстановить силы и энергию, не лишнем будет перекусить, отметила специалистка. Она посоветовала выпить зеленый чай, съесть горсть семян чиа или сделать другой перекус.

Наконец, Роджерс призвала сразу после секса не приступать к каим-либо делам, а побыть с партнером: обниматься, говорить друг другу комплименты и смеяться.

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      Алиса Дмитриева
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