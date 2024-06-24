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00:33, 24 июня 2024Россия

Опубликован список пострадавших при нападении боевиков в Махачкале и Дербенте

Baza опубликовала список пострадавших при нападении боевиков в Дагестане

Фото: Pixabay

В ходе нападения боевиков в Дагестане пострадали 19 человек. Список раненых опубликовал Telegram-канал Baza.

Уточняется, что в результате теракта в Махачкале разные степени ранений получили трое гражданских и 12 сотрудников правоохранительных органов, а в Дербенте — четверо гражданских, двоим из которых не потребовалась госпитализация, а также двое силовиков. Общее число погибших в двух городах составило девять человек, семеро из которых — правоохранители.

По данным Mash, четверо боевиков были ликвидированы в Махачкале и еще двое в Дербенте.

Ранее стало известно, что в Республиканскую клиническую больницу (РКБ) Махачкалы после теракта доставлено 16 пострадавших.

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      Марина Совина
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