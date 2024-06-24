Последние изменения во внешнем виде Рианны объяснили

Стилист Шарп: певица Рианна стала стесняться своего тела после вторых родов

Стилист Тавиа Шарп из Нью-Йорка объяснила последние изменения во внешнем виде барбадосской певицы Рианны. Ее комментарий публикует The Sun.

Известно, что после вторых родов 36-летняя знаменитость часто появляется на публике в мешковатой одежде. По мнению эксперта, артистка стала стесняться своего тела. «Эра сексуальности Рианны закончилась навсегда. Мешковатая одежда показывает, что у нее нет мотивации возвращаться к весу, который был до второй беременности», — заявила она.

Кроме того, Шарп обратила внимание на новую стрижку и телодвижения Рианны. «Она часто держит руки перед собой, прикрывая переднюю часть тела. При этом новая короткая прическа отвлекает все внимание от ее фигуры», — объяснила специалист.

В то же время собеседница портала отметила, что звезда все еще демонстрирует свое декольте. «В ее образах можно разглядеть торчащие бюстгальтеры. Это та сексуальность, которую она пытается поддерживать. Возникает ощущение, что Рианна чувствует себя сексуальной только до груди», — заключила Шарп.

Ранее Рианна рассказала о борьбе с облысением после родов.