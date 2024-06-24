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08:48, 24 июня 2024Россия

Появились кадры со звуками сирены во время воздушной тревоги в Севастополе

Опубликованы кадры со звуками сирены во время воздушной тревоги в Севастополе

В сети появились кадры со звуками сирены в Севастополе, где в ночь 24 июня объявляли воздушную тревогу. Их публикует Telegram-канал «Mash на волне».

Звуки сирены, судя по кадрам, слышны в отдалении от места съемки, Какими-либо взрывами или звуками боя видеозапись не сопровождается.

Поздно вечером 23 июня в Севастополе на десять минут объявляли воздушную тревогу. На время действия предупреждения в городе прекращал работу наземный и общественный морской транспорт. Также было перекрыто движение по Крымскому мосту.

Днем 23 июня ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвалась над пляжем в Севастополе, где отдыхали люди. Тогда средства противовоздушной обороны сбили над городом пять американских ракет АТАСМS, снаряженных кассетными боевыми частями. Жертвами атаки ВСУ, по последним данным, стали четыре человека, двое из которых дети, пострадали еще 151 — 82 из них госпитализировали.

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      Анастасия Шейкина
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