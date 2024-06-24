Пожилой гость свадьбы украл подарки у жениха и невесты

В США друг матери жениха украл у молодоженов подаренные деньги

Пожилой мужчина погулял на свадьбе и обворовал молодоженов. Об этом сообщает North Penn Now.

69-летний Ричард Леоне из США в июле 2023 года пришел на свадьбу по приглашению матери жениха как ее друг. В конце торжества от отвез ее вместе с внуком домой. Она рассказала полиции, что уложила внука спать и попросила Леоне забрать из машины цветы и большое зеркало. На заднем сиденье автомобиля лежала деревянная шкатулка с чеками и деньгами, которые гости подарили жениху и невесте.

Когда жених приехал домой около половины второго ночи, он позвонил в полицию и сообщил, что обнаружил на обочине подъездной дороги фрагменты деревянной шкатулки с несколькими открытыми конвертами, из которых кто-то украл деньги. На следующее утро сосед передал полицейским записи с камеры наблюдения, на которых Леоне несколько раз за ночь возвращается к машине. Мужчина тем не менее отрицал, что знал о коробке.

Он позволил жениху обыскать свой автомобиль, и тот обнаружил в грузовом отсеке под напольным ковриком пакет со свадебными конвертами. Леоне сказал, что не знает, как он туда попал.

Общая сумма найденных наличных и чеков составила 9140 долларов (примерно 803 тысячи рублей).

В суде Леоне признал себя виновным, благодаря этому с него сняли дополнительные обвинения. В настоящий момент он ждет приговора.

Ранее в США под суд попал католический священник из штата Пенсильвания, который украл у своего прихода 40 тысяч долларов. Похищенное он потратил на мобильные игры Candy Crush и Mario Kart.