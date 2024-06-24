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13:31, 24 июня 2024Бывший СССР

Президент Киргизии рассказал о важной роли русского языка в республике

Президент Жапаров: русский язык продолжает играть важную роль в Киргизии
Садыр Жапаров

Садыр Жапаров. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Киргизии Садыр Жапаров рассказал о важности русского в качестве официального языка в республике. Его слова передает РИА Новости.

«Русский язык продолжает играть важную роль как официальный язык. Как говорится, "сколько языков знаешь — столько раз ты человек"», — указано в послании Жапарова делегатам десятого собрания народов Киргизии по случаю 30-летия ассамблеи.

По его словам, в стране созданы условия для сохранения и развития родных языков, культуры и традиций этнических сообществ, а граждане страны свободно общаются и обогащаются духовно и культурно благодаря владению разными языками.

Он добавил, что Киргизия станет процветающей страной при поддержке многообразия, единства и дружбы народов республики.

Ранее стало известно, что в Национальном банке Киргизии задумались над возобновлением обслуживания банковских карт «Мир». Полномочный представитель комиссии по экономическим вопросам при Экономической комиссии СНГ, руководитель киргизской делегации Улукбек Кармышаков признал, что отказ от работы с картами «Мир» создал проблемы, особенно для киргизских трудовых мигрантов, работающих в России.

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      Валентин Карант
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