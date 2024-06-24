Психолог объяснила кардинальную смену имиджа жены Канье Уэста

Психолог Спелман: розовые волосы Бьянки Цензори указывают на ее новую жизнь

Психолог Бекки Спелман объяснила кардинальную смену имиджа жены рэпера Канье Уэста, дизайнера Бьянки Цензори. Соответствующий комментарий публикует The Sun.

Эксперт обратила внимание на недавнее появление возлюбленной музыканта на Неделе мужской моды в Париже. Тогда знаменитость была замечена в полупрозрачном боди и с розовыми кудрявыми волосами. По мнению Спелман, таким образом Цензори захотела показать, что у нее началась новая жизнь в браке с Уэстом. Специалист объяснила, что изменение цвета волос указывает на потребность в самовыражении.

«Для Цензори такая трансформация может стать способом отделить свою личность от партнера и его влияния. Кроме того, ее обновленный имидж предполагал бунт и готовность бросить вызов общепринятым нормам красоты», — отметила Спелман.

В то же время собеседница портала предположила, что Цензори задумалась над тем, что публика считает ее стиль предсказуемым. В связи с этим она решила внести некоторые изменения в свой внешний вид. «Эта универсальность помогает поддерживать общественный интерес и выделяет ее как модного хамелеона. В целом, вьющийся розовый парик позволяет Бьянке, возможно, уйти от прошлых образов или ассоциаций», — заключила психолог.

Ранее сообщалось, что папарацци сняли Бьянку Цензори в нетипичном образе. Уличные фотографы запечатлели жену Канье Уэста в аэропорту Нарита, Япония, в белом мешковатом наряде.