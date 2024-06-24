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13:07, 24 июня 2024Россия

Пять человек пострадали при повторном обстреле российского города со стороны ВСУ

Губернатор Гладков: ВСУ повторно обстреляли Грайворон, пять человек пострадали

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно обстреляли Грайворон в Белгородской области, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Одному мужчине потребовалась операция — он получил проникающие ранения брюшной полости, медики извлекают осколки из его тела. Еще одну пострадавшую транспортируют в больницу.

Остальным троим раненым оказана амбулаторная помощь. У них также выявлены осколочные ранения.

Помимо этого, повреждения в результате атаки получили два частных домовладения, четыре автомобиля, один коммерческий объект и автотранспортное предприятие.

Ранее 24 июня ВСУ нанесли удар по Грайворону, в результате чего ранения получили три человека.

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      Алан Босиков
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