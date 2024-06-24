Три человека получили ранения при обстреле ВСУ города в Белгородской области

Гладков: 3 человека получили ранения при обстреле ВСУ белгородского Грайворона

Три человека получили ранения при обстреле города Грайворон со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Пострадавших доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи, подчеркнул он.

У двух женщин диагностировали осколочные ранения ног и рук. У третьего пострадавшего, 19-летнего молодого человека, осколочные ранения ног, разъяснил Гладков.

Все пострадавшие, по оценкам медиков, находятся в состоянии средней степени тяжести, добавил белгородский глава.

Ранее Минобороны России отчиталось о том, что в небе над Белгородской областью были сбиты два украинских беспилотника. Тогда никто из мирных граждан не пострадал, значительных разрушений на земле также удалось избежать.

До этого стало известно, что при атаке ВСУ на село в Белгородской области пострадал мужчина.