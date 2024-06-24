Расправившемуся с 16-летней школьницей год назад велосипедисту предъявлено обвинение

Mash: для того, чтобы предъявить обвинение убийце, тело школьницы эксгумировали

Для того, чтобы предъявить обвинение 36-летнему велосипедисту, который расправился с 16-летней школьницей в Каменске-Уральском, ее тело эксгумировали ради новой экспертизы. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Мужчине предъявлено обвинение по статьям об убийстве и о покушении на изнасилование несовершеннолетней.

По данным следствия, злоумышленник на велосипеде преследовал школьницу. В какой-то момент он обогнал девочку и свернул на темную улицу и там стал поджидать ее. Когда пострадавшая появилась, мужчина напал на нее и утащил в лес. В лесу он хотел надругаться над ней, но не смог, потому что девушка громко кричала и сопротивлялась. В результате велосипедист разозлился и удушил потерпевшую, затем украл ее телефон и скрылся.

Ранее обвиняемый рассказал правоохранителям о том, что он заметил, как девушке стало плохо и она легла в канаву. Тогда он подошел к ней, забрал телефон и скрылся. Однако позже закопал гаджет, чтобы избежать проблем. Свою причастность к расправе над школьницей мужчина отрицал.

Девушку нашли в лесу ночью на 10 августа. Она перестала выходить на связь в 23:30 мск, когда шла домой. Волонтеры собрали с городских камер видеонаблюдения записи, на которых видно, как за погибшей долгое время следует велосипедист. Мужчина утверждает, что их маршруты просто совпали.

