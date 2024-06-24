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02:06, 24 июня 2024Из жизни

Мужчина съел семь огромных половых органов на глазах у 150 тысяч человек

Блогер пообещал поглощать сырые бычьи тестикулы, пока ему не станет плохо

Фото: @rawchickenexperiment

Американский блогер, использующий псевдоним rawmeatproject, намерен ежедневно поглощать сырые бычьи семенники на глазах 150 тысяч подписчиков. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Каждый день мужчина выкладывает видео, в котором он поедает очередной половой орган. В одном из роликов он съел огромную тестикулу целиком и запил стаканом крови. В другом — соорудил из семенника, салата, помидора и двух булок своеобразный гамбургер.

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Проект продолжается уже семь дней и, как пообещал блогер, не закончится, пока ему не станет плохо. Он объясняет свою затею желание повысить уровень тестостерона. По его словам, на вкус сырые семенники похожи на морских гребешков, которых шесть дней мариновали в говяжьем фарше.

Ранее сообщалось, что бывшая вегетарианка из США решила отказаться от растительной пищи и теперь каждый день ест целый брусок сливочного масла. До этого она в течение 20 лет избегала мяса и других продуктов животного происхождения.

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      Олег Парамонов
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