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17:44, 24 июня 2024Экономика

Россиянам дали советы по выбору кондиционера

Эксперт Ратников: при покупке кондиционера нужно обращать внимание на функционал

Фото: Булкин Сергей / news.ru / Globallookpress.com

При выборе кондиционера рекомендуется обращать внимание на его функционал и уровень шума. Этим и другими советами с «Вечерней Москвой» поделился эксперт по электронике и бытовой технике Егор Ратников.

Перед покупкой нужно правильно определить площадь помещения, в котором будет работать кондиционер. «Это поможет подобрать необходимую мощность охлаждающего устройства. В инструкциях к кондиционеру обычно указывают рекомендуемую площадь», — рассказал эксперт.

Энергоэффективность устройства влияет на потребление электроэнергии кондиционером и на его экологичность. Чем выше класс энергоэффективности, тем меньше будет трат на электроэнергию.

Если важно, чтобы в квартире или в доме было тихо, рекомендуется выбирать модели с низким уровнем шума. Эксперт рекомендовал изучить такие дополнительные функции как ночной режим, систему очистки воздуха и возможность управления с помощью смартфона.

Ранее стало известно, что по итогам первых трех недель июня спрос на кондиционеры в России вырос на 111 процентов в сравнении с тем же периодом 2023 года. В денежном выражении показатель увеличился на 129 процентов.

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      Мария Черкасова
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