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03:12, 25 июня 2024Экономика

Россиянам назвали некомфортный для покупки курс доллара и евро

Перепелица: россияне могут перестать покупать доллар при курсе дороже ста рублей
СюжетКурс доллара:

Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Россияне могут перестать покупать доллар при курсе дороже ста рублей. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г.В. Плеханова Денис Перепелица.

«Обычно более высокий курс считается барьером для покупки иностранной валюты, например, выше 100 рублей за доллар или 90 рублей за евро может стать такой планкой», — поведал экономист.

По его словам, так как сейчас курс доллара и евро определяется не на бирже, то это дает разброс стоимости валюты в обменниках. Иногда курсы существенно отличаются от ориентира, заданного Банком России из-за внутренних условий. Поэтому есть шанс изучить рынок и подобрать оптимальный вариант, добавил Перепелица.

С середины июня ЦБ устанавливает курсы доллара и евро на основе данных отчетности банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке. Это произошло после прекращения торгов этими валютами на Мосбирже вследствие блокирующих санкций США.

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      Марина Совина
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