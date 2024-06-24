Россиянина обвинили в обмане зарубежной фирмы на 46 миллионов рублей

В Кемерово бизнесмена обвинили в обмане зарубежной фирмы на 46 миллионов рублей

Центральный районный суд в Кемерово рассмотрит дело против 47-летнего местного бизнесмена, обманувшего зарубежную фирму на миллионы рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, мужчина являлся директором компании, занимавшейся оптовой торговлей твердого топлива. В сентябре обвиняемый заключил по интернету контракт с зарубежной фирмой на поставку десяти тысяч тонн российского энергетического угля марки СС. Покупатель перевел ему 46 миллионов рублей, но фигурант вместо отправки сырья предоставил заказчику заведомо подложные документы на перевозку грузов железнодорожным транспортом с перечнем номеров вагонов.

Против предпринимателя возбудили дело по части 7 статьи 159 (Мошенничество) УК РФ. Он отрицает свою вину. Отмечается, что на недвижимое имущество россиянина и его родственников наложен арест.

Ранее стало известно, что в Республике Дагестан директора завода обвинили в хищении на сумму свыше 14 миллионов рублей.