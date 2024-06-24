Россиянка сожгла пакет с мусором в Вечном огне и попала на видео

В Сочи женщина сожгла мусор в Вечном огне, ее сняли на видео

В Сочи жительница Ростова-на-Дону сожгла мусор в Вечном огне и попала на видео. Ролик с ее участием опубликовал Telegram-канал Don Mash.

На кадрах россиянка в компании мужчины подходит к Вечному огню. Затем она ставит пакет с мусором в пламя.

На другом видео женщина раскаивается в своих действиях в заверяет, что больше не будет совершать ничего подобного. «Я была на эмоциях и сделала это неосознанно», — сказала она. Ростовчанку и ее спутника отправили в следственный изолятор по статье о реабилитации нацизма.

Ранее в Нижнем Тагиле женщина прикурила сигарету от Вечного огня в День памяти и скорби. По факту осквернения символа воинской славы начата проверка, ее ход контролируют органы прокуратуры.