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12:07, 24 июня 2024Россия

Россиянка сожгла пакет с мусором в Вечном огне и попала на видео

В Сочи женщина сожгла мусор в Вечном огне, ее сняли на видео

Кадр: Telegram-канал Don Mash

В Сочи жительница Ростова-на-Дону сожгла мусор в Вечном огне и попала на видео. Ролик с ее участием опубликовал Telegram-канал Don Mash.

На кадрах россиянка в компании мужчины подходит к Вечному огню. Затем она ставит пакет с мусором в пламя.

На другом видео женщина раскаивается в своих действиях в заверяет, что больше не будет совершать ничего подобного. «Я была на эмоциях и сделала это неосознанно», — сказала она. Ростовчанку и ее спутника отправили в следственный изолятор по статье о реабилитации нацизма.

Ранее в Нижнем Тагиле женщина прикурила сигарету от Вечного огня в День памяти и скорби. По факту осквернения символа воинской славы начата проверка, ее ход контролируют органы прокуратуры.

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      Алан Босиков
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