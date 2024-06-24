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17:48, 24 июня 2024Россия

Россиян предостерегли от контакта с остатками сбитых у Севастополя ракет

Полковник Литовкин призвал не трогать обломки сбитых у Севастополя ракет

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Исходя из имеющейся на данный момент информации, кажется маловероятным, что что-то из осколков сбитых над Севастополем американских ракет АТАСМS может сдетонировать, предположил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Тем не менее он предупредил севастопольцев о потенциальной опасности осколков и призвал не трогать их руками.

«Мы не знаем, на какой высоте взорвалась боеголовка, поэтому и сказать, на какое расстояние разлетелись осколки, нельзя, — объяснил военный. — Что касается суббоеприпасов, то там не должно быть взрывчатых веществ, лепестковых мин и прочего. Ничего нельзя исключать, но сами осколки не представляют большой опасности, когда они уже упали на землю. Хотя, безусловно, о них можно порезаться, взрываться они не могут».

Он также не исключил, что на землю могли упасть и остатки ракетного топлива. Несмотря на то что оно твердое и сухое, оно по-прежнему остается достаточно вредным и опасным.

«В любом случае, руками лучше ничего не трогать. Сейчас по пляжам будут ходить саперы с миноискателями, приборами, вылавливающими все металлическое на песке и в воде. Хотя стопроцентно обнаружить все осколки сложно — что-то могло глубоко зарыться в песок», — предупредил Литовкин.

Ранее в антитеррористической комиссии Севастополя сообщили, что после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пляже Севастополя могут находиться неразорвавшиеся суббоеприпасы.

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      Варвара Кошечкина
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