В Севастополе предупредили о суббоеприпасах на пляже после атаки ВСУ

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пляже Севастополя могут находиться неразорвавшиеся суббоеприпасы. Об этом сообщили в городской антитеррористической комиссии в Telegram.
Как сообщили в комиссии, на месте падения обломков ракеты работают взрывотехники, которые изучают пляж на наличие таких припасов.
Были ли уже найдены такие боеприпасы, не уточняется.
Днем 23 июня ракета ВСУ взорвалась над пляжем в Севастополе, где отдыхали люди. Тогда средства противовоздушной обороны сбили над городом пять американских ракет АТАСМS, снаряженных кассетными боевыми частями. В городе ввели режим ЧС.