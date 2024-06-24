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13:22, 24 июня 2024Россия

В Севастополе предупредили о суббоеприпасах на пляже после атаки ВСУ

Антитеррористическая комиссия Севастополя: на пляже могут быть суббоеприпасы ВСУ

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пляже Севастополя могут находиться неразорвавшиеся суббоеприпасы. Об этом сообщили в городской антитеррористической комиссии в Telegram.

Как сообщили в комиссии, на месте падения обломков ракеты работают взрывотехники, которые изучают пляж на наличие таких припасов.

Были ли уже найдены такие боеприпасы, не уточняется.

Днем 23 июня ракета ВСУ взорвалась над пляжем в Севастополе, где отдыхали люди. Тогда средства противовоздушной обороны сбили над городом пять американских ракет АТАСМS, снаряженных кассетными боевыми частями. В городе ввели режим ЧС.

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      Марк Леонов
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