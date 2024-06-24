В Севастополе предупредили о суббоеприпасах на пляже после атаки ВСУ

Антитеррористическая комиссия Севастополя: на пляже могут быть суббоеприпасы ВСУ

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пляже Севастополя могут находиться неразорвавшиеся суббоеприпасы. Об этом сообщили в городской антитеррористической комиссии в Telegram.

Как сообщили в комиссии, на месте падения обломков ракеты работают взрывотехники, которые изучают пляж на наличие таких припасов.

Были ли уже найдены такие боеприпасы, не уточняется.

Днем 23 июня ракета ВСУ взорвалась над пляжем в Севастополе, где отдыхали люди. Тогда средства противовоздушной обороны сбили над городом пять американских ракет АТАСМS, снаряженных кассетными боевыми частями. В городе ввели режим ЧС.